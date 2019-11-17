ضبط 3 متسللين عليهم قيود أمنية في منفذي البطحاء والخفجي

أطاح بهم مفتشو الجمارك في أقل من أسبوع وهم من جنسيات عدة

تمكن مفتشو الجمارك السعودية، من ضبط ثلاثة متسللين عليهم قيود أمنية عبر منفذي البطحاء والخفجي الحدوديين.

وتفصيلاً؛ أوضحت "الجمارك" أن هذه العمليات تأتي في أقل من أسبوع واحد، حيث تمكنت خلاله من ضبط ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وقد تبيّن بعد التحرّي وجود قيود أمنية عليهم.

كما دعت المواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال بالرقم (1910) وذلك لأجل حماية الوطن.

الجمارك السعودية منفذي البطحاء والخفجي

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17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 11:47 PM

أطاح بهم مفتشو الجمارك في أقل من أسبوع وهم من جنسيات عدة

ضبط 3 متسللين عليهم قيود أمنية في منفذي البطحاء والخفجي

فهد الغبيوي

الرياض

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تمكن مفتشو الجمارك السعودية، من ضبط ثلاثة متسللين عليهم قيود أمنية عبر منفذي البطحاء والخفجي الحدوديين.

وتفصيلاً؛ أوضحت "الجمارك" أن هذه العمليات تأتي في أقل من أسبوع واحد، حيث تمكنت خلاله من ضبط ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وقد تبيّن بعد التحرّي وجود قيود أمنية عليهم.

كما دعت المواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال بالرقم (1910) وذلك لأجل حماية الوطن.

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الجمارك السعودية منفذي البطحاء والخفجي

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