"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران

"بولتون": واشنطن مستمرة في الضغط لوقف سلوك طهران العدواني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية في 10 يوليو الماضي أن العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني ظريف ستكون وشيكة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، وإن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد بولتون التشديد على ما أعلنه ترامب مرارًا من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.