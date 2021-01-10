بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

يأتي استخدام هذا الفحص في وقت ارتفعت فيه الوفيات

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد: إن البلاد ستبدأ في استخدام الكشف السريع عن مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم الأعراض، هذا الأسبوع.

وسيساعد هذا الفحص، الذي تظهر نتائجه بين 20- 30 دقيقة، في حصر الحالات المصابة بالوباء لكنها لا تعاني من الأعراض.

وقالت الصحيفة: إن الغاية من هذا الفحص هو تحديد عشرات الآلاف من المصابين بالعدوى، التي ينشرونها من دون قصد في أرجاء بريطانيا، خصوصا أولئك الذين يعملون خارج منازلهم.

ووفق "سكاي نيوز"، يقول موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت إن واحداً من كل 3 مصابين بالوباء بالبلاد لا تظهر عليه أعراض المرض.

ويأتي استخدام هذا الفحص الذي يستعين أدوات فحص التدفق الجانبي في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات في بريطانيا، ودقت المستشفيات ناقوس الخطر بشأن المرضى المحتاجين للعناية المكثفة.

ويعمل الفحص السريع على أخذ مسحة من الأنف والحلق، ووضعها في أنبوب اختبار، حيث يتم هناك إضافة مادة جديدة للكشف عن الوباء.

والسبت، أعلنت السلطات في بريطانيا وفاة 1035 وفاة ونحو 60 ألف إصابة جديدة.

ووضعت الحكومة البريطانية خطة جديدة تقتضي توسيع نطاق الفحوص، والتأكد من ضمان عزل أولئك الذين يحملون العدوى، حتى وإن لم تظهر عليهم الأعراض.

وسيسمح الفحص الجديد بالعرف على المصابين أثناء وجودهم داخل مراكز الاختبار، وليس بعدما يغادرونها إلى منازلهم، كما في الفحوص التقليدية لكشف الوباء.

ورحب العديد من الخبراء بالنظام الجديد، الذي وافقت 131 سلطة محلية في بريطانيا على تنفيذه.



وقال البروفيسور آدم فين من جامعة بريستول البرنامج الموسع للفحوص بأنه إجراء مهم للغاية.

وأضاف أن تقنية الفحص الجديد "توفر أداة جديدة مهمة للمساعدة في تقليل الارتفاع السريع في الحالات التي تشل في بلدنا".

لكن آخرين وجهوا انتقادات إليه، مشيرين إلى أن بعض نتائجه غير دقيقة.