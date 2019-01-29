مدير الاستخبارات الأميركية: "داعش" لا يزال لديه آلاف المقاتلين ويشكل تهديداً قوياً

حذر من أن التنظيم سيعزز تواجده السري مستغلاً تقلص الضغوط عليه

أفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس، اليوم (الثلاثاء) أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال لديه آلاف المقاتلين، ما يجعله قادراً على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

وأوضح مدير الاستخبارات الأميركية في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة، أن الإرهابيين الذين استولوا في السابق على مناطق واسعة من سوريا والعراق، وتراجعوا حالياً في جيب صغير، سيستغلون فرصة تراجع الضغوط ضد الإرهاب للعودة، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأضاف أنه "لا يزال لدى داعش آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة والآلاف من المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي".

وحذر "كوتس" من أن التنظيم "سيستغل تقلص الضغوط ضد الإرهاب لتعزيز تواجده السري وتسريع إعادة بناء قدراته مثل الإنتاج الإعلامي والعمليات الخارجية".

ورجح أن يواصل "داعش" السعي لشن هجمات خارجية من العراق وسوريا، ضد أعدائه في المنطقة والغرب بمن فيهم الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيأمر بسحب جميع القوات الأميركية وقوامها 2000 جندي من سوريا، ومنذ ذلك الوقت صدرت العديد من التصريحات المتناقضة من مسؤولين أميركيين بشأن النوايا الأميركية، إلا أن "البنتاغون" أعلن أنه بدأ بسحب القوات رغم أنه لم يحدد مدة سحبها.