النائب العام يلتقي "القصبي".. ويناقشان مراجعة التشريعات التجارية

الحوار تطرق إلى اقتراح الوسائل والتدابير اللازمة للوقاية من المخالفات

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بوزير التجارة، منوهاً بما تقوم به الوزارة من دور فعال في حماية المجتمع من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية، والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه، قال "القصبي": الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يُحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، ومثمناً ما تقوم به النيابة في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون وبناء قنوات تواصل لمراجعة التشريعات التجارية ورصد مرئيات النيابة العامة حيالها، واقتراح الوسائل والتدابير اللازمة للوقاية من الجرائم والمخالفات والحد من وقوعها.

وتم التطرق إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية الدورية وورش العمل وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة وتحسين قدراتها في إجراءات الضبط.

جدير بالذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت أخيراً الإجراءات اللازمة كافة تمهيداً للربط الإلكتروني بين الجانبين بما يسرّع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.