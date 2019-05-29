"الأرصاد": أمطار على المدينة المنورة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء اليوم

من متوسطة إلى غزيرة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهاً عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، محافظة وادي الفرع، محافظة بدر، محافظة العيص، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.