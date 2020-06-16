الغذاء والدواء: سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR

نصحت مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: يأتي ذلك لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.

وأضافت: تنصح #الغذاء_والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًّا.