الغذاء والدواء: سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: يأتي ذلك لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.
وأضافت: تنصح #الغذاء_والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًّا.الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصحت مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: يأتي ذلك لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.
وأضافت: تنصح #الغذاء_والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًّا.