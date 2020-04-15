"أبل" تحدّث بيانات الخرائط لمساعدة الأطباء ومسؤولي الصحة على مواجهة كورونا

تظهر عدد المقيمين في منازلهم في المدن الكبرى ومدى التزام الناس بالإجراءات

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، إطلاقها تحديثاً جديداً للخرائط الخاصة بها، حيث يمكنها مساعدة الأطباء والعاملين في قطاعات الصحة والمسؤولين عن الصحة العامة على مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19".

وتعمل الأداة الجديدة المضافة إلى خرائط "أبل" على إظهار عدد الناس الذين يقيمون في منازلهم في المدن الكبرى، ومدى التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، خلال جائحة كورونا المستجد.

تأتي تلك الخطوة، ضمن محاولات شركة "أبل" للمساعدة على مواجهة "كوفيد-19"، التي سبقتها بتبرعها بأكثر من 20 مليون كمامة، وصممت تطبيقاً بمساعدة "غوغل".

وتتيح الأداة الجديدة على خرائط "أبل" المتوافقة على هواتف "آيفون" أو "آيباد"، توضيح تأثير فيروس كورونا في اتجاهات المشي والقيادة ووسائل النقل العام في المدن الكبرى.

تستخدم الشركة البيانات من تطبيق الخرائط الخاص بها، وتبيّن كيف أن التنقل قد تضاءل منذ منتصف يناير.

تأمل Apple أن توفر هذه البيانات الأفكار المطلوبة للمساعدة على تشكيل قرارات السياسة العامة بالنسبة لمسؤولي الصحة العامة.

من المفترض أن هذا يعني أنه إذا لاحظت حكومة محلية أن الناس لا يبقون في منازلهم - وبالتالي ينشرون الفيروس - يمكن للمسؤولين اتخاذ خطوات أكثر صرامة لإقناع الناس باللجوء إلى مكانهم.

وستوفر "أبل" بيانات خرائط لأكثر من 64 دولة أو منطقة حول العالم.