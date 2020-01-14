أخضر 23: تدريبات لياقية وتكتيكية استعدادًا لسوريا

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا استعداداته لمواجهة سوريا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى الأخضر حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركزت على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المركز الثاني ضمن مجموعته "الثانية" متساويًا في رصيد النقاط (4 نقاط) مع منتخب سوريا الذي يتصدر بعدد الأهداف، في حين يأتي منتخب قطر ثالثًا برصيد نقطتين، واليابان رابعًا دون تحقيق أي نقطة.