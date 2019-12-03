بأمر الملك.. التمديد لـ"اليحيى" مديراً للجوازات لمدة عام

يعدّ من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، لمدة عام.

ويعتبر اللواء "اليحيى" من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وقد أحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

خادم الحرمين الشريفين اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 04:06 PM

يعدّ من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية

بأمر الملك.. التمديد لـ"اليحيى" مديراً للجوازات لمدة عام

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، لمدة عام.

ويعتبر اللواء "اليحيى" من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وقد أحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

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خادم الحرمين الشريفين اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات

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