شاهد.. متسولون ينتشرون في طرقات وأسواق صبيا

يستغلون الأطفال للاستعطاف وابتزاز المبالغ المالية

انتشر متسولون غير سعوديين في طرقات وأسواق محافظة صبيا، وسط مطالبات بتشديد حملات مكافحة التسول بالمنطقة.

ويستغل المتسولون الأطفال لاستعطاف الناس وجمع مبالغ منهم، معرّضين أولئك الأطفال لحرارة الشمس.

وقالت مصادر لـ"سبق": كثير من المتسولات والمتسولين يستغلون الأودية والمباني المهجورة ومنازل في قرى للسكن ويشكلون عائلات تتوزع على المواقع، كما يتواجدون أحيانًا في غابة صبيا الواقعة بطريق جبل عكوة الشمالي.

جازان المتسولون مكافحة التسول

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 05:56 PM

يستغلون الأطفال للاستعطاف وابتزاز المبالغ المالية

شاهد.. متسولون ينتشرون في طرقات وأسواق صبيا

محمد المواسي

جازان

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انتشر متسولون غير سعوديين في طرقات وأسواق محافظة صبيا، وسط مطالبات بتشديد حملات مكافحة التسول بالمنطقة.

ويستغل المتسولون الأطفال لاستعطاف الناس وجمع مبالغ منهم، معرّضين أولئك الأطفال لحرارة الشمس.

وقالت مصادر لـ"سبق": كثير من المتسولات والمتسولين يستغلون الأودية والمباني المهجورة ومنازل في قرى للسكن ويشكلون عائلات تتوزع على المواقع، كما يتواجدون أحيانًا في غابة صبيا الواقعة بطريق جبل عكوة الشمالي.

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جازان المتسولون مكافحة التسول

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