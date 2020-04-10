شاهد.. متسولون ينتشرون في طرقات وأسواق صبيا

يستغلون الأطفال للاستعطاف وابتزاز المبالغ المالية

انتشر متسولون غير سعوديين في طرقات وأسواق محافظة صبيا، وسط مطالبات بتشديد حملات مكافحة التسول بالمنطقة.

ويستغل المتسولون الأطفال لاستعطاف الناس وجمع مبالغ منهم، معرّضين أولئك الأطفال لحرارة الشمس.

وقالت مصادر لـ"سبق": كثير من المتسولات والمتسولين يستغلون الأودية والمباني المهجورة ومنازل في قرى للسكن ويشكلون عائلات تتوزع على المواقع، كما يتواجدون أحيانًا في غابة صبيا الواقعة بطريق جبل عكوة الشمالي.