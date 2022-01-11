"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على 7 مناطق

سحب رعدية ممطرة وضباب على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه ما زالت الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.