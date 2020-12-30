استشاري: مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تمتد لعام

قال: إن الذين خاضوا التجربة يمتلكون المناعة وتحت المتابعة

قال استشاري العناية المركزة والإصابات والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي: إن مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تدوم لعام.

وأضاف "العنزي": لا أحد يعلم مدى فعالية اللقاح بالضبط؛ بسبب أن اللقاحات جديدة، والذين خاضوا التجربة حتى الآن يمتلكون المناعة وتحت المتابعة، ومعظم القول أنها تدوم سنة وبذلك تكون موسمية.

وتابع: لو حصل في نهاية العام القادم، واختفى الفيروس لن نحتاجها كموسمية، وتبقى احتياطاً لو عاد، لا سمح الله.