"الحكير" يحتفل بزفاف حفيدته "العنود" بالباحة

احتفل رجل الأعمال والسياحة الشيخ عبد المحسن بن عبدالعزيز الحكير ،بزفاف حفيدته العنود بنت مساعد بن عبد المحسن الحكير على "عبدالله" نجل الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء سابقاً، وسط حضور جمع من رجال الأعمال والسفراء والمسؤولين والأقارب.