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شهد اللقاء الذي جمعهما مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

سفير المملكة بالجزائر يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي

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قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدي الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري.



وشهد اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات البلدين