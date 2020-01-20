سفير المملكة بالجزائر يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي

شهد اللقاء الذي جمعهما مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدي الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وشهد اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات البلدين

سفير خادم الحرمين الشريفين الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني

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20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 02:39 PM

شهد اللقاء الذي جمعهما مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

سفير المملكة بالجزائر يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدي الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وشهد اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات البلدين

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سفير خادم الحرمين الشريفين الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني

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