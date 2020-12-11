شاب يقتل والده بطعنة نافذة في قرية "مشلحة" بصبيا

الجهات الأمنية تباشر الحادثة

لقي مسنّ مصرعه بعدما طعنه نجله وأرداه قتيلاً في قرية "مشلحة" التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا الحادثة البشعة، واتخذت الإجراءات النظامية، فيما نقل جثمان القتيل لمستشفى صبيا العام؛ لاستكمال الإجراءات قبل دفن الجثة.

صبيا

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11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 06:28 PM

الجهات الأمنية تباشر الحادثة

شاب يقتل والده بطعنة نافذة في قرية "مشلحة" بصبيا

محمد المواسي

جازان

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لقي مسنّ مصرعه بعدما طعنه نجله وأرداه قتيلاً في قرية "مشلحة" التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا الحادثة البشعة، واتخذت الإجراءات النظامية، فيما نقل جثمان القتيل لمستشفى صبيا العام؛ لاستكمال الإجراءات قبل دفن الجثة.

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