أدنى زيادة يومية في نحو شهر.. هولندا تسجل 83 وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد الإصابات إلى 32.655

أفادت سلطات الصحة في هولندا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة، في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس (آذار).

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 05:07 PM

ارتفاع عدد الإصابات إلى 32.655

أدنى زيادة يومية في نحو شهر.. هولندا تسجل 83 وفاة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت سلطات الصحة في هولندا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة، في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس (آذار).

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655؛ وفقًا لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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