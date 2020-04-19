أدنى زيادة يومية في نحو شهر.. هولندا تسجل 83 وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد الإصابات إلى 32.655

أفادت سلطات الصحة في هولندا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة، في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس (آذار).



وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655؛ وفقًا لـ"رويترز".