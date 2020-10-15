"باركيندو ": تحالف "أوبك+" سيضمن عدم تهاوي أسعار النفط مجددًا

دول المجموعة اتفقت في أبريل على تنفيذ تخفيضات تاريخية بالإنتاج

صرّح أمين عام منظمة "أوبك"، محمد باركيندو ، اليوم الخميس، بأن تحالف "أوبك+" سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددًا، حين يجتمع أعضاء التحالف لوضع السياسة في نهاية نوفمبر المقبل.



وجاءت تصريحات "باركيندو" ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارًا من يناير المقبل من جانب "أوبك+"، المجموعة، التي تضم دول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين.



ووفق "رويترز"، فقد كانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت في أبريل الماضي على تنفيذ تخفيضات تاريخية في إنتاج النفط، والتي سيجري تنفيذها حتى نهاية أبريل 2022.



وتم التوصل إلى الاتفاق عقب انهيار أسعار النفط في ظل جائحة كورونا، حيث تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الخام.