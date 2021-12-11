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في الحفل الذي أُقيم لتكريم المتميزين في العمل الخيري والتطوعي

بالصور .. "المطيري" يكرّم "تنمية الأفلاج" في اليوم العالمي للتطوع

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كرّم محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، لجنة تنمية المحافظة، بعددٍ من دروع التميز في الحفل الذي أُقيم لتكريم المتميزين في العمل الخيري والتطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.



وكرّمت لجنة تنمية الأفلاج خلال الحفل المتميزين في العمل الخيري والتطوعي بالمحافظة، بدعم من الدكتور محمد بن سعود الجذلاني عن والده، وبتنظيم ورعاية جمعية الأفلاج الخيرية في مركز التنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيقها مستهدفات التطوع ولمشاركتها في تنظيم الحفل من خلال فرقها الكشفية.



كما تم تكريم مسؤول وحدة الإنتاج الإعلامي بلجنة تنمية الأفلاج يزيد آل زعير لفوزه بجائزة مسار التطوع.