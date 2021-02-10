"كورونا" يصيب 2879 لبنانياً و811 تونسياً في الـ24 ساعة الماضية

بلغ إجمالي المصابين بلبنان 324859 حالة والوفيات 3737 شخصاً

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 324859 حالة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 215559 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3737 شخصاً بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

وسجلت تونس 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و75 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 218564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7332 حالةً.