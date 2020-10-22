كورونا تسجل أرقامًا قياسية في أوروبا..9271 إصابة في هولندا و2435 بالنمسا

سجلت بعض دول أوروبا، ارتفاعًا قياسيًا بأرقام الإصابات بفيروس كورونا، ومن بين هذه البلدان هولندا التي سجلت أكثر من 9000 إصابة، أما النمسا فقد تخطت الإصابات فيها عتبة الـ 2000 حالة.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا بلغ 9271 حالة إصابة، بعد أسبوع تقريبًا من فرض الحكومة إجراءات "الإغلاق الجزئي" بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم.

وفي النمسا، أظهرت بيانات وزارتي الداخلية والصحة أن الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلت ارتفاعًا جديدًا قدره 2435 إصابة. وارتفع العدد اليومي للحالات بشكل مطرد حيث سجل أرقامًا قياسية جديدة منذ تجاوز ذروة الموجة الأولى البالغة 1050 حالة هذا الشهر.

وما يزال لدى النمسا عدد أقل بكثير من حالات الإصابة اليومية مقارنة بجارتين متماثلتين في الحجم، هما سويسرا والتشيك اللتان فرضتا في الآونة الأخيرة إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الإصابات المتزايدة.

وقررت النمسا خفض الحد الأقصى للتجمعات داخل المباني الخاصة إلى ستة أشخاص من عشرة اعتبارًا من غد الجمعة، وفيما يتعلق بالتجمعات في الأماكن المفتوحة جعلت الحد الأقصى المسموح هو 12 شخصًا.

وستقتصر المشاركة في الفعاليات العامة على 1000 شخص في المناطق المغلقة و1500 في المساحات المفتوحة. ولا تزال المطاعم والحانات والمدارس والمسارح مفتوحة.