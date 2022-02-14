حائل.. زراعة أكثر من مليون زهرة لتزيين الطرق الرئيسة ‏والميادين

ضمن خطط وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية لتحسين ‏المشهد الحضاري

قامت أمانة منطقة حائل ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة ‏بزراعة ما يقارب ‏مليون ومائة ألف زهـرة موسمية بمدينة حائل، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية لتحسين ‏المشهد الحضاري.‏

وأوضحت الأمانة أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق ‏العامة ‏وخاصة فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل: ماري جولد، وبتونيا، واقحوان، ‏وفم السمكة، وقرنفل، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المنظر البصري من ‏خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر. ‏

من جهةٍ أخرى، نفَّذت الأمانة عبر فِرَقها الرقابية جولات تفتيشية على أماكن ‏الترفيه ‏والصالات المغلقة؛ للتأكد من التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية ‏والصحية.

ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ ‏عن أي مخالفات ‏للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز ‏البلاغات (940).‏