العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 5650 إصابة جديدة بفيروس كورونا, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1922942 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21162, فيما تم تسجيل 7480 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1779187 حالة .
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 5650 إصابة جديدة بفيروس كورونا, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1922942 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21162, فيما تم تسجيل 7480 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1779187 حالة .