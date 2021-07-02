في مقطع متداول.. موظف يعتدي على عامل بسوق الخضار المركزي بجدة

"التركي" وجه بإيقافه والتحقيق معه وتطبيق النظام بحقه

كشفت أمانة محافظة جدة عن ملابسات المقطع المتداول الذي احتوى على تعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، على أحد العاملين في السوق مساء أمس الخميس.

ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بإيقاف الموظف بإدارة السوق عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، مشيرة بأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 12:44 AM

"التركي" وجه بإيقافه والتحقيق معه وتطبيق النظام بحقه

في مقطع متداول.. موظف يعتدي على عامل بسوق الخضار المركزي بجدة

عبدالله الراجحي

جدة

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كشفت أمانة محافظة جدة عن ملابسات المقطع المتداول الذي احتوى على تعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، على أحد العاملين في السوق مساء أمس الخميس.

ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بإيقاف الموظف بإدارة السوق عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، مشيرة بأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.

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