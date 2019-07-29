تنافس كبير بين المنتجين في مهرجان العسل الدولي السنوي بالباحة

معايير تقييم عالمية والجوائز تشمل 3 أنواع وتصل إلى 6 آلاف ريال

يتنافس المشاركون في مهرجان العسل الدولي السنوي للحصول على الجوائز المالية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، من خلال عرض أفضل ما لديهم من عسل سائل وعسل أقراص شمعية وأيضًا تجهيز الأجنحة.



وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم أن الجائزة تشتمل على ثلاثة أفرع، وهي جائزة أفضل عرض عسل سائل، وجائزة أفضل عرض عسل أقراص شمعية، وجائزة أفضل جناح مشارك في معرض المهرجان.



وأضاف الخازم أن جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل تهدف إلى رفع جودة المنتجات المعروضة سواء من حيث طعم العسل أو طريقة التعبئة والعرض، كما تهدف إلى رفع جودة الأجنحة المشاركة من حيث طريقة العرض والترتيب والمحتويات والمعلومات التي يحتويها الجناح، وأن الجائزة أحدثت نقلة نوعية في المهرجان منذ بدايتها.



وعبر الخازم عن اعتزازه بحرص المتنافسين على حصد جوائز المهرجان التي حققت سمعة عالية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المعايير المستخدمة للتقييم عالمية وهو الذي ساعد المشاركين في المهرجانات السابقة ومنهم سبعة من أعضاء جمعية النحالين التعاونية بالباحة على حصد مراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي عقدت في أوكرانيا وكوريا وتركيا وأبو ظبي واندونيسيا.



وقال إن جوائز المسابقة سوف تمنح للمركز الأول والثاني والثالث في كل فرع من فروعها وتصل الجائزة الواحدة إلى 6000 ريال، بالإضافة إلى ميداليات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقديرية.



وشكر الخازم الشيخ علي المجدوعي على رعايته المادية لهذه الجائزة وعلى الدعم الذي يقدمه لدعم صناعة العسل في المملكة والشكر موصول للزملاء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وجميع المشاركين بها، متمنيًا لهم التوفيق.