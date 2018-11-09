شاهد.. دماء مسلخ تغرق شارعاً بتثليث.. والبلدية: تم الإنذار والمعالجة

في منظر مقزز وغير نظيف وثقته عدسة مواطن

وثق مواطن يوم أمس منظر الدماء الخاصة بالذبائح بمسلخ بلدية تثليث في شارع فناء المسلخ في منظر مقزز وغير نظيف في ظل عدم مبالاة العاملين بالمسلخ بما يحدث.

ووفقاً للمقطع فقد قال المواطن إنه حين مروره لمسلخ بلدية تثليث، تفاجأ في الفناء الخارجي للمسلح وجود الدم الخاص بالذبائح في الشارع، خارجاً من غطاء التفتيش، وبشكل كبير وسط انعدام النظافة وعدم مبالاة العاملين بذلك، وما قد يسببه هذا الأمر من انتشار الروائح أو وجود الحشرات أو يكون بيئة خصبة للجراثيم والبكتريا.

ودعا المواطن الجهات المعنية الاهتمام بالمسلخ وإصلاح الخلل إن كان هناك انسداد لمجرى التصريف، والاهتمام بالنظافة الدورية للمسلخ حتى تكون الخدمة على مستوى عال وبه حرص على صحة و سلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته ذكر المتحدث الإعلامي لبلدية محافظة تثليث المهندس عبدالهادي المسردي أنه نظراً لانسداد مجاري التصريف الرابطة فيما بين المسلخ وخزانات الصرف بالإضافة إلى امتلاء الخزانات أدى ذلك إلى فيضان مياه التصريف في المناهيل، حيث تم معالجة الأمر في حينه وتنظيف كامل الموقع وتم بموجبه توجيه إنذار لمستثمر المسلخ بعدم التسبب بتكرار ما حدث.