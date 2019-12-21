ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية

كسب فلامنغو بهدف نظيف

حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.

كأس العالم للأندية ليفربول فلامنجو كأس العالم للأندية 2019

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21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 11:25 PM

كسب فلامنغو بهدف نظيف

ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.

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