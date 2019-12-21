ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية

حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.
سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.كأس العالم للأندية ليفربول فلامنجو كأس العالم للأندية 2019
كسب فلامنغو بهدف نظيف
حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.
سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.