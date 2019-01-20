إمارة تبوك تنظم ورشة عمل حول أساسيات التنمية

لتحقيق رؤية المملكة 2030

نظمت إمارة منطقة تبوك، اليوم، بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، ورشة عمل عن " المساعدة في وضع أساسيات التنمية بالمنطقة في ظل رؤية الوطن 2030".

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة تبوك للشؤون التنموية، ناصر بن أحمد الخريصي، والمحافظين وأعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية، ومدراء الدوائر الحكومية والهيئات بمنطقة تبوك، بمركز المؤتمرات الخاص بأمانة المنطقة.

وانطلقت الورشة بكلمة افتتاحية، شكر من خلالها مدير عام شؤون تطوير المدن والمناطق بوزارة التخطيط، زياد بن محمد اليامي، أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تنظيم هذا اللقاء الهام، والذي يأتي بمحوره الوطني الطموح لاقتصاد مزدهر في هذا المجتمع الحيوي.

وقدم مدير عام نظام المعلومات المكانية والحضرية في وكالة شؤون التنمية القطاعية والمناطقية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، المهندس ماجد صالح عجاج، ورقة عمل "نظرة عامة على الرؤية 2030" أكد خلالها أن الرؤية تمثل إستراتيجية عميقة للمملكة، من خلال ركائز القوة التي ترتكز عليها الرؤية، مشيرًا إلى أن المملكة تشكل عمق العالم العربي والإسلامي، إلى جانب أنها قوة استثمارية كبرى ومحور ربط لقارات العالم.

وبين المهندس "عجاج" أن الرؤية تطرقت لمستويات أخرى وأهداف أكثر تفصيلاً، لتصل إلى 96 هدفًا إستراتيجيًا، لتبدأ بعدها المملكة العربية السعودية برامجها الكبرى وأهدافها الإستراتيجية.

بعد ذلك، قدم مدير الإنجاز والتدخل والدعم بمكتب تحقيق الرؤية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، سلطان الغامدي، ورقة عمل بعنوان "ماهية عمل مكاتب تحقيق الرؤية"، تناول من خلالها دور هذه المكاتب وفوائدها في التوفيق بين الخطط المستدامة للرؤية 2030، وحاجة المناطق من التنمية.

وشاهد الجميع عرضًا مفصلاً للميزات التنافسية لمناطق المملكة، قدمه مدير عام شؤون تطوير المدن والمناطق، زياد بن محمد اليامي، ركز من خلاله على تبوك التي يحظى موقعها الجغرافي بالعديد من المقومات الجاذبة سياحيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

وقال إن أهم عنصر اقتصادي وجاذب تتمتع به منطقة تبوك، هو موقعها الجغرافي الذي يعتبر وجهة مثالية لاقتصاد وطن وطموح مواطن، علاوة على كونها تحوي منافذ اقتصادية هامة بريًا وبحريًا وجويًا.

وأشار إلى أن لتبوك أهمية كبرى في تحقيق الرؤية وتعمل الوزارات والجهات كافة على تنميتها، والعمل على جعلها من الركائز المهمة إلى جانب مناطق المملكة؛ لتحقيق الأهداف التي يسعى لها الوطن.

وقدم مدير إدارة المعرفة الأساسية للمشاريع بالبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، المهندس علي الغامدي، شرحًا عن دور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومنهجية العمل في البرنامج، وما يمكن أن يقدم دعمًا لتبوك، لرفع جودة مستويات مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الجهات العامة.