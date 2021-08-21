"طوارئ مكافحة الأمراض" في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.268مستفيدًا، وقسم الملاحظة 49 شخصًا، وعيادة التنويم 50 حالة؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.268 شخصًا.

فيما راجع قسم المختبر 351 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.268 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 301 مراجع، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين؛ فيما نفذ نشاطين للتخلص من النفايات.

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21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 04:48 PM

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

"طوارئ مكافحة الأمراض" في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال أسبوع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حجة

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قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.268مستفيدًا، وقسم الملاحظة 49 شخصًا، وعيادة التنويم 50 حالة؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.268 شخصًا.

فيما راجع قسم المختبر 351 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.268 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 301 مراجع، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين؛ فيما نفذ نشاطين للتخلص من النفايات.

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