تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات في مملكة البحرين

هيئة الكهرباء: الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت

دشن المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، بالبحرين اليوم أول محطة شحن كهربائية للسيارات بمجمع الأوتوريوم بمنطقة سار، حيث جاء ذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق رؤية الحكومة.

وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة إن شاحن السيارات الكهربائية تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وهي شركة "سيمنز" ويدعم معظم أنواع السيارات الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت.

وأضاف الشيخ نواف أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم ثلاثة أنواع من المقابس وهي، Type 2 AC Connector، CHADEMO Connector، CCS Connector، كما أن عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن للعميل مسح رمز الاستجابة السريع واختيار كمية الطاقة المطلوبة للشحن (كيلو وات للساعة) وإدخال معلومات بطاقة الائتمان.



وأوضح أن هذه المحطة ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق المملكة، وسيتم دراسة معطيات الاستخدام والتغذية الراجعة من المستخدمين، بحيث تكون عملية التطوير عملية مستمرة في المحطات الجديدة.



