"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.