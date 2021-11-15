"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.