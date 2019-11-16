بعد دخول المجموعة "جينيس".. "سليمان الحبيب" بالخبر تنال اعتماد "JCI"

"الحقباني": إنجاز تحقَّق بجهود منسوبي المستشفى ودافع لتحسن مستمر بالأداء

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، خلال أشهر قليلة من تشغيله، في الحصول على شهادة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية "JCI"، وبنسبة عالية وصلت 99.6%؛ حيث تٌعنى الجمعية الأمريكية لاعتماد المنظمات الصحية بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، وتعد من أكثر الشهادات التي تسعى المستشفيات للحصول عليها؛ نظراً لعملية التقييم الدقيقة التي تشمل كافة المجالات لتتوافق مع المعايير الصحية العالمية.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر بن محمد الحقباني: إنه لا شك أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقّق لولا جهود كافة منسوبي المستشفى من كفاءات طبية وفنية وإدارية لتحقيق هذا المنجز والوصول لهذا الهدف؛ إذ إن صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية هي أهم الأهداف الأساسية للمستشفى.



وأعرب "الحقباني" في الوقت نفسه عن ثقته في أن يمثل هذا الاعتماد دافعًا قويًّا نحو التحسين المستمر بالأداء وفي الحالات التشخيصية والعلاجية، مؤكدًا أن هذا الاعتماد سيعزز القدرات التنافسية بين منشآت الرعاية الصحية وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين في مختلف التخصصات والأقسام.



وأوضح أن هذا المستشفى تم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى معايير الجودة التي تهتم وتحافظ على سلامة المرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تأمينه لأنظمة تكييف عالية الكفاءة وتطبيقه لمنظومة آلية متكاملة في مجال التعقيم ومكافحة الحريق والعدوى لتحقيق أعلى درجات الأمان.



وبيّن أن اللجنة لديها إجراءات بالغة الدقة في التقييم قبل منح شهادة الاعتماد لأي منشأة؛ إذ إنها تعتمد على عدة معايير صارمة لقياس مستوى رضا المراجعين عن جودة الخدمة ومدى توافرها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المرضى، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية بشكل دوري لتقييم وتطوير الأداء، وكذلك تقييم مستوى التطور التقني وما يتم تأمينه من أجهزة طبية متطورة تساعد الأطباء على دقة التشخيص واتخاذ الخطة العلاجية المناسبة.



واختتم "الحقباني" حديثه بالتأكيد على أن المجموعة تولي معايير الجودة اهتمامًا بالغًا من خلال إدارة الجودة، والتي تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يضمن السلامة والأمان للمرضى والعاملين.



يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز وشهادات الاعتماد؛ أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI بنسخته الجديدة والمحدّثة، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP؛ وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.



كما حصلت المجموعة على اعتراف دولي من ISO، وصنفت ضمن الأوائل من Arab Health، وحصلت على ثلاث جوائز؛ لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد من HIMSS، ومؤخرًا دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بعد على مستوى العالم.