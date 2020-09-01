قادة سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة الخليجية يعقدون اجتماعهم الـ19

المشاركون ناقشوا تداعيات جائحة كورونا والتعاون والتطلعات المستقبلية

عقد قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم, اجتماعهم الـ19، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثل الشؤون العسكرية لمجلس التعاون.

وشهد الاجتماع مناقشة تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا على القوات المسلحة الخليجية وآلية التعاون في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الجائحة.

وناقش المشاركون التطلعات المستقلبية للقوات المسلحة الخليجية في حال ظهور أوبئة مشابهة تُؤثر سلبًا على سير العمل العسكري الخليجي الهادف إلى تحقيق وتعزيز منظومة عمل عسكرية موحدة.