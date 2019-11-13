أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع الاتصالات السعودية بالمنطقة

استعرض الجهود لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شركة الاتصالات السعودية "STC" بالمنطقة، فهد بن عبدالله السليمان.



واستعرض "السليمان" جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الرياض وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين؛ تطلعاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى دور الشركة في إثراء حياة الناس وتوفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء، بالانسجام مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.



وأعرب أمير منطقة الرياض عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة "STC"، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها في المنطقة.