كورونا.. سويسرا تتخطى الـ30 ألف إصابة وهولندا تقترب من الــ45 ألفًا

وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم بعد 11 أسبوعًا من بداية الأزمة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30572 حالة اليوم الأحد؛ وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في سويسرا 1879 حالة؛ بينما تَمَاثَل 27400 شخص من مرض كوفيد19، الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر نحو 11 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.

وفي ذات السياق، ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 44070 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 5670 حالة وفاة، مع انقضاء قرابة 11 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة في هولندا.