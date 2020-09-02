حائل.. القبض على 3 مقيمين سرقوا 14 بطارية ومولداً كهربائياً تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال

استعادة المسروقات وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة 14 بطارية ومولداً كهربائياً تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال.

وتمت استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.