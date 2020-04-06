"دروب" تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام

البرامج المنفذة تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، عن استفادة 418.670 مواطناً ومواطنة من خدمات المنصة المقدمة عن بُعد، بينهم 397.172 مستفيداً ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية في مختلف التخصصات والمجالات، خلال الفترة 16 - 26 مارس 2020.

وقال مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر: البرامج التدريبية المنفذة حالياً عبر منصة "دروب"، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقاً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة "دروب" أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين بالدورات التدريبية خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

ويدعم "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط ‏doroob.sa.