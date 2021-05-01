أمن مكة يعيد طفلًا خُطِف من أحد المستوصفات ويطيح بالخاطفة

تمت إعادته سالمًا ويجري إكمال إجراءات التحقيق معها

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة -بتوفيق الله- من استعادة أحد الأطفال المواليد، بعد أن تعرّض للاختطاف في أحد المستوصفات بمكة المكرمة.

ونجح رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في الوصول إلى الطفل المخطوف وإعادته سالمًا إلى المستوصف المخطوف منه، وضبط السيدة التي قامت بالخطف، ويجري إكمال إجراءات التحقيق.

الجهات الأمنية اختطاف مكة المكرمة العاصمة المقدسة

16

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 08:57 PM

تمت إعادته سالمًا ويجري إكمال إجراءات التحقيق معها

أمن مكة يعيد طفلًا خُطِف من أحد المستوصفات ويطيح بالخاطفة

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

10 8,841

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة -بتوفيق الله- من استعادة أحد الأطفال المواليد، بعد أن تعرّض للاختطاف في أحد المستوصفات بمكة المكرمة.

ونجح رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في الوصول إلى الطفل المخطوف وإعادته سالمًا إلى المستوصف المخطوف منه، وضبط السيدة التي قامت بالخطف، ويجري إكمال إجراءات التحقيق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجهات الأمنية اختطاف مكة المكرمة العاصمة المقدسة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021