النيابة العامة تحصد جائزة عالمية في مكافحة جريمة غسل الأموال

تمنحها الجمعية الدولية للمدعين العامين للأعضاء الذين أظهروا تفانيًا في عملهم

حصلت النيابة العامة على جائزة "الإنجاز الخاص" في نسخة هذا العام ٢٠٢١م، والتي تمنحها الجمعية الدولية للمدعين العامين لأعضاء النيابة العامة الذين أظهروا تفانيًا خاصًّا في أداء مسؤولياتهم المهنية، أو الذين قاموا بأداء مسؤولياتهم المهنية في مواجهة صعوبات خاصة.

واستحقّت النيابة العامة ممثلة في فريق "مكافحة جريمة غسل الأموال" هذه الجائزة نظير نجاحها في رفع كفاءة ونوعية الإجراءات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، وأدائها المتميز في حوكمة العمل الجزائي والوقائي لمكافحة الجريمة، ولوضعها خططًا لتعقب واسترداد إيقاع الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة.

واستندت الجمعية في منح الجائزة لمجموعة أخرى من النجاحات التي حققتها النيابة العامة خلال الفترة القصيرة الماضية، ومن بينها تأسيس وحدة خاصة مستقلة معنية بالتحقيق في جريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، ووحدة خاصة باسترداد عائدات الجريمة وربطها مباشرة بالنائب العام، بالإضافة إلى إعداد دليل تنظيمي إجرائي لمكافحة جريمة غسل الأموال، ودليل موحد لإدارة الأموال والأصول المحجوزة في جرائم غسل الأموال في المملكة.

وجرى تسليم الجائزة في محفل عالمي افتراضي حضره العديد من أصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين على مستوى أعضاء الجمعية، وعدد من المتخصصين في العدالة الجنائية على مستوى العالم.

يذكر أن هذه الجمعية الدولية للمدعين العامين أنشأتها الأمم المتحدة في فيينا عام 1995م، وهي منظمة دولية خاصة بأعضاء النيابة العامة، وذات اختصاص واهتمام قضائي وعدلي، ملتزمة بإعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، وتقوم بمنح الجوائز والأوسمة وفق معايير محددة، ولديها الآن أكثر من "172" عضوًا على مستوى المؤسسات تمثل أكثر من "171" دولة على مستوى العالم.