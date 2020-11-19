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أكد أن تطورًا سريعًا بمفاهيم الحسابات بين الماضي والحاضر

"الرخيص" يوضح: هل بدأ فصل الشتاء.. والفرق بين الروم والعرب فلكيًا؟

اعتبر المفكر الإسلامي في البحوث الشرعية، والعلوم الفلكية، المشارك في حساب الأهلة وفصول السنة ومواسمها وظروفها المناخية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ماجد ممدوح الرخيص الحسابات التي لا توافق الحساب الفلكي لا يصح تسميتها حسابات فلكية، بل هي خاصة بأصحابها بأسمائهم ولا تعتبر فلكية.



وأكد "الرخيص" أن تطوراً سريعاً بمفاهيم الحسابات بين الماضي والحاضر، وأن العرب أخذت حساب فصول السنة من الروم لتوارث الديار والحضارات، ولم تهتم بحساب الهند، لاختلاف الظروف المناخية في الهند ولتباعد أطرافها، مبينًا أن المواسم في الهند، وفقًا للتقويم الهندوسي ستة مواسم، استخدمت فقط لحسابات زراعية عند المزارعين.



وأوضح أن بدء فصل الشتاء عند الروم في بداية "١" ديسمبر، ولمدة ثلاثة شهور تبدأ من كانون أول،"ديسمبر" شهر "١٢" إلى كانون ثاني،"يناير" شهر "١"، والشهر الثالث يبدأ من شباط، "فبراير".



وعن دخول فصل الشتاء فلكياً أوضح أن الفصول الأربعة تدخل بحوادث فلكية، فحينما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي بزاوية ٢٣,٥ درجة، يكون النصف الشمالي من الأرض شتاءً، والنصف الجنوبي صيفاً، ماعدا مناطق ذات الموسم الصيفي، مثل المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية فإن بدء الشتاء فيها في ١١ نوفمبر، ومدته "٩١" يوماً، أما إدخال فصل الشتاء من ٧ ديسمبر، من بداية نجم الإكليل فإنه يصدق عليه اسم الحساب التقريبي، لأنه لم يبلغ تأثير شدة دخول الفصل، فلو حسب من آخر النجم، من ١٩ ديسمبر، لصح الحساب، وهذا هو مذهب الفلكي راشد الخلاوي- رحمه الله- في حساب الاقتران، وقد لا يعلم، هذه الحقيقة السواد الأعظم من الفلكيين.



وعن الطلوع هنا أشار "الرخيص" أنه هو البروج والرؤية، والنجم إذا طلع لا يرى رؤية تحقق إلا بطلوع النجم الذي يليه، وبداية حساب القيظ في ١٩ يونيو، وعليه يبنى دخول فصل الشتاء في ١٩ "ديسمبر" لمن يريد إدخال الشتاء بدخول نجم الإكليل بدلاً من "٢٢" ديسمبر، فيرفع الخلاف بفرق يومين، وهو الراجح لدي من حسابات فلكية، ولو إني خالفت ذلك، لأنه يجمع الحساب الشمسي والحساب النجمي، وفعلاً من هذه البداية يبدأ شدة البرودة، وبنهاية المربعانية منه ينتهي شدة البرودة أيضاً.



واستطلع "الرخيص" رأي المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس جمعية جدة الفلكية، عن بدء فصل الشتاء، الذي أشار إلى أن بداية الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يبدأ مع موعد الانقلاب الشتوي في 21 أو 22 ديسمبرعند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة.



وختم الرخيص حديثه، أنه لمن يريد التأمل والتفهم بدخول فصل الشتاء الحقيقي، فإنه إذا بدأ قبل فترة الانقلاب الشتوي، في ٧ ديسمبر، فإن المربعانية تنتهي ويبقى من البرد نصف شهر، فيكون الحساب مجذوماً أبتر، أما إذا كانت البداية من بعد الانصراف أو في الانقلاب في ٢٢ ديسمبر، فإن أشد البرودة تنتهي بانتهاء المربعانية، وهذا دليل مصداقية أيضاً، ومدة فصل الشتاء "٩١" يوماً.