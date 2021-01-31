"الصحة": 300 ألف مراجع لمراكز الرعاية الأولية بالقطاع الجنوبي في 2020

شملت عيادات التطعيم والأطفال والأسنان والحوامل والضماد والطب العام

أكدت "صحة جازان" أن عدد المراجعين بمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الصحي الجنوبي، بلغ خلال العام الماضي 300211 مراجعاً.



وتقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدماتها من خلال عيادات التطعيم والأطفال والأسنان والحوامل والضماد وعيادات الطب العام، ويقوم بتوفير هذه الخدمات 38 مركزاً صحياً تابعاً للقطاع الصحي الجنوبي إدارياً.



يذكر أن القطاع الصحي الجنوبي حدد عدداً من المراكز الصحية للمناوبة، لتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين وتقديم عدد من الخدمات العلاجية لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو، وهي المركز الصحي بأحد المسارحة وخبت الخارش والموسم.