434 وحدة سكنية لحي الإعلاميين بـ"الدمام".. مراحل الإنجاز تجاوزت 55% والتسليم بعد 18 شهرًا

يعد أكبر مشروع سكني قيد الإنشاء بالمدينة ويتضمن 4 نماذج من ناحية الحجم والمساحة

اطلع عددٌ من الإعلاميين بالمنطقة الشرقية على مشروع واحة الدمام السكني التابع لشركة جدارة العقارية المنفذة بحي الفرسان الشمالي بالدمام، الذي يعد أكبر مشروع سكني قيد الإنشاء في مدينة الدمام، حيث يتم إنشاؤه بإشراف وزارة الإسكان ممثلة في برنامج سكني، والذي يقع في ضاحية الواجهة، ﻓﻲ اﻟﻤـﺪﺧـﻞ اﻟﻐـﺮﺑـﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ الـﺪﻣﺎم، وعلى مسافة قريبة من أهم مراكز الأعمال والترفيه، فيما بلغ الإنجاز في المشروع 55 % في بعض الوحدات السكنية، كما سيكون التسليم خلال ١٨ شهرًا لجميع الوحدات السكنية.

ويأتي المشروع على مساحة 634,345م2 ويقع في المدخل الغربي لمدينة الدمام بإجمالي عدد وحدات سكنية 2341 وحدة ويشتمل المشروع على 4 نماذج مختلفة من ناحية الحجم والمساحة.

ويضم المشروع حي الإعلاميين الذي يتكون من 434 وحدة سكنية عبارة عن فلل منفصلة مكونة من طابقين وتتكون من أربع غرف إلى خمس غرف صممت بطراز متميز وتصاميم متعددة، وخدمات وتسهيلات للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وباقة من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة "المهني الإعلامي" التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقًا لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني".

يتميز مشروع واحة الدمام بقربه من الخدمات الحيوية ومنها مطار الملك فهد الدولي والأسواق التجارية والمدارس والجامعات، إضافة إلى الملاعب الرياضية.

يضم المشروع مرافق مهمة منها 7 مساجد و9 مدارس و6 رياض أطفال، إضافة إلى 8 من الخدمات الحكومية و6 مناطق ترفيهية تجارية.

يشار إلى أن المشروع يأتي ضمن المشروعات الرائدة في توفير المساكن المناسبة ذات الجودة والرفاهية وبتصاميم حديثة تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويأتي ذلك وفق آليات إلكترونية سهلة في تملك المواطنين لمساكنهم.

وكان برنامج "سكني" ممثلاً بالإسكان المؤسسي، عقد أخيرًا ورشة عمل مع الإعلاميين والإعلاميات لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالدمام والرياض وجدة، وسبل إيجاد مجتمع إعلامي يمتاز بأسلوب حياة ملائم وبمساكن ومرافق عصرية، حيث استعرضت الورشة احتياجات وتطلعات الإعلاميين وماهيّة الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته، وذلك في إطار الاتفاقية المُوقّعة بين وزارتي الإسكان والإعلام لتخصيص أحياء سكنية.