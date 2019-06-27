عقب زيارة رسمية.. ولي العهد يغادر كوريا الجنوبية

جاءت استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري "مون جاي"

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا الجنوبية، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة له من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد.

محمد بن سلمان في كوريا جولة ولي العهد الآسيوية 2019

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27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 11:39 AM

جاءت استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري "مون جاي"

عقب زيارة رسمية.. ولي العهد يغادر كوريا الجنوبية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا الجنوبية، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة له من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد.

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محمد بن سلمان في كوريا جولة ولي العهد الآسيوية 2019

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