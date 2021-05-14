"الصحة": تسجيل 927 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1608 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 مايو 2021، تسجيل 927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 431432 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 415,747 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7134 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8551 والحالات الحرجة 1323 حالة.