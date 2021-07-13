قوات أمن الطرق تبدأ بتنفيذ خطة موسم الحج بطرقات الطائف

﻿بعد أن أوكلت إليها مهام وأعمال شرطة الطائف في الأعوام الماضية

تنفذ القوات الخاصة لأمن الطرق الخطط المعدة لأعمال موسم الحج لهذا العام 1442هـ في محافظة الطائف.

حيث أوكلت إليها المهام والأعمال التي كانت تقوم بها إدارة شرطة الطائف في الأعوام الماضية، بانتشار نقاط الفرز والمنع، ابتداءً من "نقطة فرز كبري عشيرة، ونقطة فرز السيل، ونقطة فرز الهدا، ونقطة فرز البهيتة" على الطرقات السريعة المؤدية إلى مداخل العاصمة المقدسة من جهة الطائف، حيث تعزز قوات أمن الطرق دورياتها وتكثف من القوى البشرية بنقاط الفرز بأحدث التقنيات الحديثة التي تسهم في القيام بدورهم في وقتً قياسي.

ويشرف على أعمال هذه النقاط ضباط وأفراد أكفاء للتأكد من حصول القادمين لأداء مناسك الحج على تصاريح حج نظامية تمكنهم من أداء فريضة الحج في يسر وراحة وطمأنينة، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها من الجهات المختصة.

ويحرص رجال أمن الطرق على تنظيم حركة السير في الطرقات السريعة للمحافظة في ظل ما تشهده الطائف من كثافة عالية من الزوار.