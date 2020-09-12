"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 12سبتمبر 2020، تسجيل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325050 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 903 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 301836 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4240 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18974 والحالات الحرجة 1343 حالة.