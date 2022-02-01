35 ألف مسافر عبروا منفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان خلال شهرين

منذ فتح المنفذ في شهر ديسمبر الماضي.. وبلغت تكلفته ملايين الدولارات

كشف عبدالله العنزي سفير المملكة لدى السلطنة عن الأرقام التي سجلها منفذ الربع الخالي الجديد مع سلطنة عمان.

وأكد السفير أن الإحصائيات أثبتت عبور 35 ألف مسافر منذ فتح المنفذ شهر ديسمبر الماضي وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.

ويمر الطريق من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي من منطقة حرض، مرورًا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد ويقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو ست ساعات فقط تقريبًا.. وبلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار.