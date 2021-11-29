مزاد الفريج العلني يستعد لإطلاق أكبر مزاد في الشرق الأوسط.. تعرَّف على تفاصيله وشروطه

أكثر من 500 قطعة متنوعة من شاحنات ومعدات ثقيلة وسيارات صغيرة لماركات عالمية

يستعد مزاد الفريج العلني الخاص بشركة الأومير للمقاولات لإطلاق أكبر مزاد بالشرق الأوسط للسيارات لماركات عالمية معروفة.



وسيتم عرض أكثر من 500 قطعة متنوعة من شاحنات ومعدات ثقيلة وسيارات صغيرة لماركات عالمية، منها (كتربلر، وهونداي، وفولفو وكوماتسو، وجي سي بي، ودينباك وبوماج).



ويقع المزاد في مخرج ١٦ مصنع المهيلب للخرسانة، وذلك لمدة أربعة أيام ابتداء من 1/ 12 / 2021 حتى 4 / 12 / 2021.



وتشمل ‏المعدات الثقيلة شاحنات، ورؤوس تريلات وقلابات خلاطات أسمنت، وبمبات مضخة أسمنت، ووايتات ماء، وسطحات.



وحدد المزاد عددًا من الشروط، منها ‏المعاينة والتسجيل بالمزاد ابتداء من تاريخ 23 / 11 / 2021 يوم الثلاثاء، الموافق 18 ربيع الآخر 1443هـ، ‏من الساعة الـ9:00 صباحًا حتى الخامسة مساء، وتستمر حتى انتهاء المدة.



ومن ضمن الشروط ضرورة الحصول على كروت المزايدة، وهي على النحو الآتي: ‏كارت المزايدة الأبيض وعربونه 100.000 ريال مقابل حد مشتريات بقيمة 2.000.000 ريال سعودي، ‏وكارت مزايدة أخضر، وعربونه حد أدنى 200.000 ريال مقابل حد مشتريات بقيمة 4.000.000 ريال سعودي، ويُعتبر كارت المزايدة تأمينًا لكل مزايد يرغب في الشراء، ولا يُسمح بالمزايدة بدون كارت، ولا يتم قبوله نهائيًّا.



ونبَّه المزاد أنه عند إتمام ورسو البيع لا يمكن الرجوع بالبيع أو استرداد مبلغ العربون، ‏ولا يتم إخراج أي سيارة صغيرة إلا بعد تسجيلها بنظام "تم"، ونقلها، وذلك عن طريق معرض تم تخصيصه من قِبل المزاد، ويتحمل المشتري تكاليف النقل والتأمين كافة، كما أن رسوم عقد المعرض 500 ريال عن كل سيارة ملزم بها المشتري.



وأوضح المزاد أن المشتري يلتزم بتوقيع تعهد وإقرار ‏بأنه سيقوم بإنهاء وضع السيارة والشاحنة والمعدة، ونقل ملكيتها، أو يتم إسقاطها أو تحويلها قطع غيار، وتحميله جميع التكاليف دون أدنى مسؤولية، فيما لن يتم تسليم السلعة المشتراة من ساحة المزاد إلا بعد السداد الكامل خلال خمسة أيام حسب سعر البيع والشراء الخاص بها بالمزاد، ويتم التسليم بعد نقل الملكية باسم المشتري، ومدة السماح لفترة الاستلام من ساحة المزاد بحد أقصى 10 أيام، وغرامة 500 ريال عن كل يوم تأخير عن استلامها من الموقع.



وحدَّد المزاد طريقة السداد من خلال قنوات عدة، هي ‏شيك مصدق، حوالة بنكية، شبكة مدى، والنقد.



ويمكن الاستفسار عن طريق الأرقام المخصصة:

0505477816 - 0505477817