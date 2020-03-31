مدير الموارد البشرية بالرياض: 200 نزيل بدور المسنين في مأمن من "كورونا"

كشف عن تطبيق إجراءات الفحص الحراري على كافة الكوادر العاملة

طمأن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د.يوسف السيالي؛ أهالي ما يقارب "200" نزيل ونزيلة في دور رعاية المسنّين والمسنات بالمنطقة، بأنهم في مأمن بإذن الله من خطر العدوى بفيروس كورونا الجديد بعد اتخاذ إدارات الفروع الإيوائية كافة الإجراءات الاحترازية لسلامتهم، تحت إشراف الكادر الطبي والاجتماعي والنفسي العامل معهم بنظام المناوبات.

وقال "السيالي": أبرز هذه الإجراءات إخضاع جميع الكوادر العاملة في الدور للفحص البصري عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس عند مداخل الدور الرئيسة؛ للتأكد من خلوّهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الوقاية منه ومنع انتشاره.



وأضاف: بدأت إدارات الدور الإيوائية منذ وقت مبكر بوضع خطة متكاملة لتكثيف الرعاية الطبية للفئات المستهدفة بالرعاية داخلها؛ مثل توفير الأطباء على مدار الساعة، ومنع زيارات الأهالي والتجمعات داخل الدور، وإلغاء جميع المواعيد الطبية للمستشفيات باستثناء الضرورية منها، بالإضافة إلى تأمين كافة مستلزمات الوقاية الضرورية وبكميات كافية، وتجهيز غرف العزل عند الحاجة.



وأشاد بجهود المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، في تقديم الاستشارات والتوجيهات والتواصل المستمر مع المختصين في الإدارة الطبية المشرفة على الفروع الإيوائية، ومقدمًا شكره لجميع الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والطبية العاملة في الفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعتبر السلاح الأقوى لمواجهة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة كافة الفئات المشمولة برعاية الدولة.