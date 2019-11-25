المملكة تمول ثلاثة مشاريع في جيبوتي بقيمة 34.5 مليون ريال

تتمثل في بناء وتجهيز المحكمة العليا وحفر الآبار والتنمية الريفية

وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية في جمهورية جيبوتي، أمس، ثلاثة مذكرات بقيمة (34.5) مليون ريال، لتمويل ثلاثة مشاريع تتمثل في بناء وتجهيز المحكمة العليا في جيبوتي، ومشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن في السكن، والبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا "المرحلة الخامسة".

ووقّع مذكرات التفاهم نيابة عن حكومة جيبوتي، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسى دوالة؛ وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

وبموجب مذكرات التفاهم هذه يخصص الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية جيبوتي منحة مقدارها (12) مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل (3.2) مليون دولار أمريكي؛ للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز المحكمة العليا في جيبوتي، ومنحة مقدارها (7.5) مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل مليونَي دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن في السكن، ومنحة مقدارها (15) مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل (4) ملايين دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا "المرحلة الخامسة"، كتمويل إضافي لمشروع تزويد محافظة أبوخ بالماء الصالح للشرب من منطقة بيسيديرو.

وبتوقيع هذه المذكرات يصبح إجمالي القروض والمنح المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في جمهورية جيبوتي نحو (1.4) مليار ريال سعودي؛ أي ما يعادل (374) مليون دولار أمريكي.